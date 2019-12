Henry Cavill di The Witcher non riusciva a trovare la voce giusta per Geralt

Mentre Netflix ha annunciato quando inizieranno i lavori per The Witcher 2, Henry Cavill ha rivelato quanto è stato difficile trovare una voce per lo strigo Geralt che trovasse azzeccata per il protagonista della serie.

Manca ormai meno di una settimana all'arrivo dell'atteso show ispirato ai libri di Andrzej Sapkowski su Netflix, per questo gli attori protagonisti sono impegnati in un lungo tour di promozione delle puntate, rivelando agli addetti ai lavori curiosità e aneddoti dal set. Parlando ai microfoni di Digital Spy Henry Cavill ha affermato di aver girato una scena usando un tono di voce per poi cambiarlo in quella successiva: "All'inizio usavo un certo timbro vocale e Lauren mi aveva chiesto anche di tenere il mio accento naturale, ma non mi convinceva molto, volevo trovare qualcosa che facesse capire subito il carattere diretto e stoico di Geralt, così che tutti potessero capire subito questo lato del suo carattere, per fortuna un giorno mi è uscita questa voce naturalmente. Però stavamo girando una scena".

L'intervista continua: "Alla fine ho pensato, ma ho appena filmato una scena usando una voce completamente diversa? Così ho controllato i filmati della serata ed era vero. A quel punto ho parlato con il regista Alik e con Lauren, mi sono scusato e ho spiegato la situazione, loro hanno sentito l'audio e gli è piaciuta. Sono molto felice di questo perché è un'ottima rappresentazione di chi è Geralt".

Nel frattempo vi segnaliamo che Andrzej Sapkowski ha rivelato quale racconto di The Witcher vorrebbe vedere adattato per la televisione.