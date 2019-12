Henry Cavill di The Witcher rivela i suoi avversari preferiti

Mentre siamo tutti impegnati a toglierci dalla testa una canzone di The Witcher, il protagonista della serie prodotta da Netflix ha voluto rivelare in una intervista quale mostro abbia preferito combattere nelle puntate della prima stagione.

Parlando ai microfoni di The Wrap Henry Cavill ha spiegato come di fronte a striga, djinn, kikimora e altre bestie, si sia in realtà divertito di più ad affrontare avversari umani: "Darò una risposta un po' inaspettata e dico che la mia scena di combattimento preferita contro dei mostri è stata quella del primo episodio contro quei mostri umani".

L'intervistatore però non si arrende, chiedendo allora quale è stata la seconda preferita: "Ok, ok, direi allora che la scena in cui combatto contro la striga è quella che preferisco. È divertente però che quello che filmi difficilmente assomiglierà a quello che poi viene mandato in onda. C'è sempre il momento dell'editing, dove gli showrunner esprimono la loro visione della storia, quindi quello che hai filmato può sembrare molto diverso. Per quanto riguarda il combattimento comunque sono stato fortunato perché con me era presente uno stuntman con la tuta, quindi avevo una buona idea di come sarebbe stata".

Se non lo avete ancora fatto vi consigliamo di vedere questo video di The Witcher con Anya Chalotra, in cui l'interprete di Yennefer parla di una scena dello show.