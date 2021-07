Henry Cavill si vanta: 'Ho giocato The Witcher 3: Wild Hunt con una RTX 3090'

Il panel finale di WitcherCon è stato dominato da Henry Cavill, che nel corso del suo intervento ha dichiarato di aver recentemente giocato a The Witcher 3: Wild Hunt su una scheda grafica RTX 3090. Come sanno bene gli appassionati di PC, la scheda grafica della Nvidia è praticamente introvabile.

L'evento congiunto tra Netflix e CD Projekt Red è stato caratterizzato da diversi annunci e anticipazioni, tra cui la rivelazione della data d'uscita della seconda stagione di The Witcher ed è stato possibile dare anche un primo sguardo al film d'animazione tie-in, The Witcher: Nightmare of the Wolf.

Durante il panel "Conversation With Henry Cavill" l'interprete di Geralt di Rivia ha ricordato la prima volta in cui ha giocato a The Witcher 3 diversi anni fa. Cavill, in particolare, ha ricordato la magistrale narrazione e costruzione del mondo di The Witcher 3, quindi ha elogiato in modo speciale la grafica, che, secondo lui, nonostante il tempo trascorso, resta eccezionale. E proprio a tal proposito, ha rivelato di aver ripreso l'avventura open world sul suo PC con RTX 3090.

Cavill ha detto al presentatore Josh Horowitz: "La grafica è ancora all'avanguardia. Io ci ho giocato sulla mia scheda video RTX 3090. Non occorre ringraziarmi per la pubblicità gratuita. C'è molta gente che ancora non ce l'ha. Dopotutto sono il Witcher. La grafica regge molto bene al tempo. Ciò che amato di più è stato immergermi in quel mondo, avevi la sensazione di poter fare tutto. I dettagli sono straordinari. I personaggi, la storia. Tutto realizzato in modo stupendo".