Henry Lee Lucas è il protagonista del trailer dello show di Netflix The Confession KIller

Dopo l'accordo tra Netflix e Nickelodeon per lo sviluppo di film e serie animate, il colosso dello streaming ha stupito i suoi clienti grazie ad un nuovo documentario incentrato sulla figura del serial killer Henry Lee Lucas, annunciando il progetto con questo trailer a sorpresa.

Ecco la descrizione ufficiale dello show: "Nei primi anni '80 Henry Lee Lucas decise di confessare alla polizia la sua responsabilità in centinaia casi di omicidio non risolti, ponendo così fine al dolore di molte famiglie. Anche senza prove che collegassero Lee Lucas con le vittime, l'uomo sorprese le autorità riuscendo a descrivere il ritratto e il modo brutale con cui erano state uccise queste persone. Nonostante questo giornalisti ed avvocati trovarono una serie di errori nelle sue testimonianze, avvalendosi anche del test del DNA. The Confession Kiler sarà un documentario in cinque parti su quello che è stato il serial killer più prolifico degli Stati Uniti e sulla sua figura complessa".

La regia è stata affidata al candidato per il Premio Oscar Robert Kenner insieme al collega Taki Oldham. Alla fine del trailer, che troviamo in calce alla notizia, scopriamo inoltre che gli appassionati di "crime story" potranno vedere il documentario a partire dal prossimo 6 dicembre. Nel frattempo, se cercate qualcosa di più leggero per le vostre serate, vi ricordiamo che Siamo fatti così è stato recentemente aggiunto al catalogo di Netflix.