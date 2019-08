Anche Henry Thomans tornerà in The Haunting of Bly Manor di Netflix

Mesi impegnatissimi per Mike Flanagan, che tra la rifinitura della post-produzione di Doctor Sleep e la pre-produzione di The Haunting of Bly Manor è davvero sopraffatto dal lavoro, ma sempre e comunque felici di annunciare via Twitter l'arrivo nel cast di una vecchia conoscenza nella seconda stagione dello show antologico Netflix.

L'autore ha infatti annunciato ai fan che l'interprete del giovane Hugh Crain in The Haunting of Hill House, Henry Thomas, tornerà anche in The Haunting of Bly Manor in una nuova parte, lavorando nuovamente al fianco di Flanagan e anche di Victoria Pedretti, che nella prima serie interpretava invece l'ormai cresciuta Nell Crain.



Come sappiamo, Bly Manor è basato sul romanzo Il giro di Vita di Henry James e si svolgerà all'interno di una vecchia dimora di campagna dell'Essex. Qui due bambini sono seguiti da una giovane governante (la Pedretti) che è anche la voce narrante della storia. Questa comincerà presto a notare delle strane figure che nessun altro sembra vedere.



Il ruolo di Thomas non è stato rivelato e non si hanno dettagli in merito. The Haunting of Bly Manor dovrebbe sbarcare su Netflix nel corso del 2020. Quanto attendente la seconda stagione? Fatecelo sapere nei commenti in calce alla notizia.