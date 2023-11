Henry Winkler andò in terapia prima di Barry: 'Non avrei potuto farlo senza'

Poco tempo fa, erano emersi i problemi di Henry Winkler con la dislessia, malattia che aveva confessato di avere nel suo libro autobiografico e che risalgono al periodo di Happy Days, celebre sit-com che trasformò non solo Winkler in una stat mondiale ma anche in un fenomeno culturale. Prima di Barry, invece, l'attore è dovuto andare in terapia.

In una nuova intervista concessa a "Sunday TODAY with Willie Geist", Winkler ha riflettuto sul successo ottenuto con Barry, che gli è valso un Emmy nel 2018 seguito da una nomination per ciascuna delle tre stagioni successive dello show. Ha spiegato che la sua decisione di lavorare con uno psichiatra prima dell'inizio dello show lo ha aiutato ad accedere alla profondità delle emozioni necessarie per il ruolo di Gene Cousineau.

"Non avrei potuto fare 'Barry' senza aver incontrato quel dottore", ha detto Winkler a proposito della sua esperienza terapeutica. "Non avrei potuto fare quel personaggio con quel tipo di struttura. Non avrei potuto ascoltare Alec Berg e Bill Hader ed essere in grado di tradurre quello che dicevano nella scena senza quel dottore. Se non avessi trovato un pezzo di personaggio in qualcosa che stavo facendo prima di allora, sarei rimasto bloccato come attore. Ci sono alcune performance che vorrei potermi rimangiare e rifare".

Winkler ha anche elogiato l'intero team creativo di Barry, in particolare i co-creatori e showrunner Bill Hader e Alec Berg. L'attore ha spiegato che il loro impegno generale nel raccontare una storia con il loro specifico punto di vista ha contribuito a elevare la serie HBO rispetto a show simili che falliscono pur avendo premesse promettenti.

Barry si è concluso alla fine della sua quarta stagione dopo una cavalcata trionfale.

"Lo show era così originale e aveva un punto di vista unico", ha detto. "Quando si vede uno show che è un po' banale, gli sceneggiatori hanno una grande idea, ma manca l'impegno, manca la passione per raccontare quella storia".

I commenti di Winkler su Hader riecheggiano i sentimenti espressi in precedenza, quando ha lodato l'autore per aver diretto la quarta stagione con una visione chiara.

"Credo davvero che ci sia bisogno di un regista. Un attore che dice di non aver bisogno di essere diretto penso che dica un sacco di balle", ha detto Winkler. "Bill è molto chiaro su ciò che sente e su ciò che vuole. E il tuo lavoro è cercare di servire gli scrittori, cercare di servire la visione del regista, cercare di servire gli autori. Ora ne hai tre tutti nella stessa persona. È molto chiaro, e la struttura è sinonimo di libertà".