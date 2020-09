Henry Winkler: che fine ha fatto il celebre Fonzie di Happy Days?

Henry Winkler, nonostante prima di Happy Days avesse preso parte ad altre serie televisive, ha avuto l'exploit proprio con la serie del 1974 creata da Garry Marshall. Vediamo insieme a cosa ha portato e a cosa potrebbe portare tutto quel successo.

Happy Days è stata una situation comedy televisiva statunitense di grande popolarità e successo andata in onda in prima visione negli Stati Uniti d'America dal 15 gennaio 1974 al 24 settembre 1984 sul network TV ABC. In Italia arrivò nel 1977, ma il successo fu talmente grande da coinvolgere intere generazioni e appassionare ancora oggi migliaia di spettatori.

Tra i personaggi più iconici di Happy Days vi era certamente Arthur "Fonzie" Fonzarelli interpretato da Henry Winkler. Il suo personaggio doveva semplicemente avere un ruolo marginale, nonché quello di tipico duro e delinquente giovanile anni '50 di poche parole. In realtà ebbe un successo inaspettato nel pubblico e poco dopo diventò quasi un membro della famiglia Cunningham tanto da essere il mentore di Richie, prendendo il ruolo che doveva essere del fratello maggiore Chuck.

Dopo quell'esperienza, la carriera di Henry Winkler, iniziata con la soap opera Destini e la serie Tv Mary Tyler Moore Show, prese una strada ricca di soddisfazioni e che ha portato anche ad una breve parentesi registica. Winkler, infatti, inizialmente si dedicò soprattutto ad altre serie televisive come MacGyver, Monty, South Park, Crossing Jordan, Numb3rs, Arrested Development - Ti presento i miei, Hank Zipzer - Fuori dalle righe, Royal Pains, Parks and Recreation, BoJack Horseman (episodio 2x03), New Girl (episodio 5x02) e Barry.

Tra una serie e un'altra è stato anche presente in pellicole cinematografiche di una certa importanza come Scream di Wes Craven, P.U.N.K.S. di Sean McNamara, Holes - Buchi nel deserto (Holes) di Andrew Davis, Berkeley di Bobby Roth e sarà presente in The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun di Wes Anderson che è stato più volte rimandato a causa del Coronavirus e finora non ha una data di uscita ufficiale.

Le parentesi registiche hanno riguardato Jenny e Chachi (un episodio), Alla scoperta di papà (Memories of Me), Un piedipiatti e mezzo e Sabrina, vita da strega (due episodi). È stato anche il produttore di Piramide di paura (Young Sherlock Holmes) con la regia di Barry Levinson e di alcuni episodi di MacGyver.

Henry Winkler ha anche vinto un Emmy, ma non per Happy Days bensì per la serie di HBO Barry. Sapevate, inoltre, che il cast di Happy Days aveva avviato una causa contro CSB?