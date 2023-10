Henry Winkler compie 78 anni: 'A scuola ero giudicato lento, pigro, stupido'

Risulta difficile pensare a un Henry Winkler emarginato o comunque poco considerato: il Fonzie di Happy Days si è sempre distinto per essere un tipo vulcanico e capace di risultare brillante in ogni situazione, ma la sua infanzia e gli anni trascorsi tra i banchi di scuola avevano in realtà fornito altre indicazioni.

L'attore che disse no a Grease, e che oggi compie 78 anni, non ha mai fatto mistero di esser stato considerato in passato un bambino lento, svogliato e tutto sommato poco intelligente: "Ero un bambino cresciuto a New York da genitori fuggiti dalla Germania, un bambino che a 7 anni sognava di diventare un attore. E che ogni giorno, a scuola e fuori, era giudicato lento, pigro, stupido perché non riusciva a leggere. Ero bravo solo a guardare, a osservare, e a custodire il mio sogno. Quel bambino vent’anni dopo era in Happy Days, la serie TV più vista del momento" sono state le sue parole.

I ricordi di Winkler proseguono: "Da un giorno all’altro sembra che tu sia alto due metri e bellissimo. Ma io non potevo dimenticare quando scrivevo lettere d’amore ad una certa Susan che neanche le guardava. Diventi famoso e ti fanno sentire un re. E quante ragazze! Ma chi lo sapeva se cercavano me o Fonzie? Per fortuna poi ho trovato il vero amore. Oggi amo essere un marito, un padre di tre figli e nonno di cinque nipoti". Una rivincita davvero niente male, non trovate? Buon compleanno, Henry!