Henry Winkler, premio alla carriera nella comicità per la memorabile star di Happy Days

Henry Winkler è uno dei volti storici del piccolo schermo americano, non solo nel passato più lontano ma anche recente, grazie al successo della serie HBO Barry, grazie alla quale ha vinto un Emmy Award come miglior attore in una serie comica. In questi giorni Winkler ha ricevuto l'ennesimo prestigioso riconoscimento.

David Isaacs, co-presidente di USC Comedy e presidente di John Wells Division of Writing for Screen & Television, ha dichiarato:"Il segno indelebile di Henry Winkler nel mondo della commedia è testimonianza della sua dedizione al suo mestiere, accompagnata dalla sua infinita generosità e spirito contagioso. Ha consolidato il suo posto come vera e propria icona della commedia e siamo onorati di assegnargli l'Oakie Award 2024 di USC Comedy".



L'attore, che andò in terapia prima di Barry, è stato selezionato per ricevere l'Oakie Award di USC Comedy per le sue performance comiche al cinema e in televisione.

La cerimonia di consegna del premio avverrà il prossimo 5 marzo e includerà una chiacchierata con Henry Winkler moderata dal collega e co-creatore di Barry Bill Hader. Il premio in passato è stato vinto da star come Catherine O'Hara, Nancy Meyers, Kenya Barris, Steve Carell, James Burrows, Paul Feig e Mel Brooks.



"Dalla sua iconica interpretazione di Arthur 'Fonz' Fonzarelli, nella amata sitcom Happy Days fino alla sua recente acclamata performance nella serie di successo Barry, la carriera di Winkler è stata definita dal suo straordinario talento comico. Attendiamo con impazienza di accoglierlo in campus, sapendo che i nostri studenti trarranno preziose conoscenze dalla sua carriera e dalla sua vasta esperienza nel settore" ha concluso Isaacs.

Lo scorso ottobre Henry Winkler ha compiuto 78 anni ed è ancora molto attivo sullo schermo.