Hercules: si spegne a 59 anni Tawny Kitaen, interprete di Deianira nella serie di culto

Come stanno riportando molti outlet americani, si è spenta all'età di 59 anni Julie E. "Tawny" Kitaen, attrice molto nota nell'ambito dei video musicali anni '90 conosciuta però dal grande pubblico televisivo grazie al ruolo di Daianira, moglie di Hercules nell'omonima serie tv di cult anni '90 prodotta da Sam Raimi

Stando al rapporto del medicato legale di Osage County, in California, la Kitaen è deceduta nella sua casa a Newport Beach, anche se i documenti non rivelano cosa abbia causa la prematura morte della star hollywoodiana. La sua ascesa cominciò nel mondo della musica rock negli anni '80, essendo anche musicista, e da lì cominciò a scalare le vette delle classifiche fino a ottenere anche piccoli ruoli in diverse produzioni televisive.



Questo è avvenuto soprattutto negli anni '90, apparendo in un episodio della serie culto Seinfeld, per la precisione in "The Nose Job", e come dicevamo soprattutto in Hercules nel ruolo della moglie dell'eroe titolare, che ricordiamo era interpretato dal fantastico Kevin Sorbo. Anche qui, per essere fiscali, non apparve molto, ma soltanto in tre episodio dello show.



La sua recente attività televisiva l'ha vista protagonista di diversi reality show americani quali The Surreal Life, Botched e Celebrity Rehab insieme a Dottor. Drew.