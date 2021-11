High Desert, Matt Dillon e Rupert Friend star della nuova serie Apple TV+

New entry d'eccezione nel cast della prossima serie Apple TV+, High Desert. Un nutrito gruppo di interpreti si è aggiunto ufficialmente alla lavorazione dello show: tra di loro spiccano Matt Dillon e Rupert Friend, che saranno tra i protagonisti della trama. Ma il casting ha riservato diverse altre sorprese.

Oltre a Dillon e Friend, in High Desert reciteranno anche Weruche Opia, Brad Garrett, Bernadette Peters e Christine Taylor, al fianco del premio Oscar Patricia Arquette; l'attrice ha recitato di recente anche nella serie tv The Act, per Hulu.

La serie è prodotta da Ben Stiller e diretta da Jay Roach.

Arquette interpreta Peggy, una tossicodipendente che decide di ricominciare da capo diventando un'investigatrice privata dopo la morte della sua amata madre, con la quale viveva nella piccola città deserta di Yucca Valley, in California.



La star di Crash e Wayward Pines, Matt Dillon, interpreterà Denny, l'ex di Peggy, un attore affascinante in libertà vigilata e un operatore implacabile. La star di Homeland, Rupert Friend, sarà invece Guru Bob, un ex anchorman locale che dopo aver subito un trauma cambia vita e diventa una celebrità.



Per quanto riguarda gli altri interpreti, Opia sarà Carol, la migliore amica di Peggy, Garrett sarà Bruce, un investigatore privato i cui affari non vanno troppo bene e decide di affidare del lavoro a Peggy, Peters interpreterà Rosalyn, la complicata madre della protagonista e Taylor sarà Dianne, la seria e riservata sorella di Peggy.



Scritta da Nancy Fishman, Katie Ford e Jennifer Hoppe, High Desert vedrà Arquette figurare tra i produttori.

