High Desert: Patricia Arquette stramba investigatrice nel trailer della serie Apple TV+

Apple TV+ ha diffuso in streaming il primo trailer ufficiale di High Desert, nuova dark comedy che vede protagonista il Premio Oscar Patricia Arquette nei panni di una donna desiderosa di dare una svolta alla sua vita. La soluzione? Diventare un'investigatrice privata. La serie, sul servizio di streaming a maggio, è prodotta anche da Ben Stiller.

La serie segue le vicende di Peggy (Patricia Arquette), una tossicodipendente che decide di ricominciare da capo dopo la morte dell'amata madre, con la quale viveva nella piccola città di Yucca Valley, in California, e prende una decisione che le cambia la vita: diventare un'investigatrice privata.

Composta da otto episodi, High Desert debutterà mercoledì 17 maggio con i primi tre episodi. In seguito, gli episodi usciranno a cadenza settimanale. Tra i protagonisti figurano Matt Dillon, Bernadette Peters, Christine Taylor, Weruche Opia, Brad Garrett, Rupert Friend e Keir O'Donnell. La serie è creata e scritta da Nancy Fichman (Nurse Jackie, Damages), Katie Ford (Miss Congeniality) e Jennifer Hoppe (Grace and Frankie, Nurse Jackie, Damages), mentre la regia è affidata al vincitore di un Emmy Award Jay Roach. Arquette è produttrice esecutiva oltre che protagonista.

Dillon interpreterà l'ex di Peggy, Denny, un affascinante detenuto in libertà vigilata. Peters interpreterà sua madre, Rosalyn, e Taylor sarà la sorella di Peggy, Diane, che si incarica di mettere ordine nella vita caotica di Peggy. Opia interpreterà la più cara amica di Peggy, Carol. Friend sarà l'ex-anchorman Guru Rob, che dopo un trauma si è reimmaginato come una personalità mistica del deserto. Garrett interpreterà Bruce, un investigatore privato che assume a malincuore Peggy nella sua attività in malora.

High Desert segna il quarto progetto di Arquette e Stiller insieme, dopo Scissione, nominata agli Emmy, Escape at Dannemora e il film Amori e disastri. A proposito Scissione tornerà con la Stagione 2 prossimamente e le riprese si sono già svolte.

Il film riunisce anche Stiller e il regista Jay Roach, che hanno lavorato insieme all'amata trilogia di commedie Ti presento i miei, Mi presenti i tuoi? e Vi presento i nostri.