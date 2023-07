High Desert: la serie Apple TV+ con Patricia Arquette cancellata dopo una sola stagione

Al termine di una sola stagione, Apple TV+ ha deciso di cancellare la serie High Desert con protagonista Patricia Arquette. Proprio l'attrice Premio Oscar ha condiviso la notizia sui suoi canali social, ammettendo la propria tristezza nel non poter più tornare nei panni del personaggio della tossicodipendente Peggy Newman e al fianco del cast.

La star della serie Patricia Arquette ha infatti pubblicato un post su Instagram domenica per condividere l'aggiornamento, rivelando che la produzione non ha ricevuto un ordine il via libera per una seconda stagione della serie. La Arquette, che ha intitolato il video semplicemente "Che schifo", ha detto nel suo messaggio che lo aveva appena scoperto e che si trattava di una notizia triste per tutte le persone coinvolte.

"Molti di voi hanno chiesto di High Desert e se ci sarebbe stata una seconda stagione", ha detto Arquette. "Quindi, volevo solo farvi sapere che abbiamo appena scoperto che non ci sarà. Quindi, è una triste disdetta per tutti noi".

"Ci siamo semplicemente divertiti. Amo Peggy e quel mondo punk rock", ha aggiunto Arquette. "Grazie a voi per averci seguito. Non si possono vincere tutte. Sapete che fa schifo ma... è dura". Patricia Arquette tornerà comunque su Apple TV+ per la Stagione 2 di Scissione.

High Desert ha debuttato con i primi tre episodi il 17 maggio scorso, e con un nuovo episodio ogni mercoledì fino al finale di stagione trasmesso il 21 giugno. La serie ha come protagonista Arquette nel ruolo di Peggy Newman, una tossicodipendente che ricomincia a vivere nel deserto della Yucca Valley e inizia una nuova vita come investigatrice privata dopo una tragedia familiare. La dark comedy esplorava la vita di Peggy, il suo passato e il suo presente, e il modo in cui le vecchie relazioni continuavano a mettere a dura prova la sua vita, anche quando lei cercava di sistemare le cose e di dare un nuovo corso alla sua esistenza.

High Desert è stata creata da Nancy Fichman (Nurse Jackie). Jay Roach ha diretto gli episodi e Katie Ford (Miss Congeniality) e Jennifer Hoppe (Nurse Jackie) sono state co-creatrici e produttrici esecutive insieme alla Fichman. Arquette e Ben Stiller sono stati produttori esecutivi. Oltre ad Arquette, la serie è stata interpretata da Matt Dillon, Christine Taylor, Weruche Opia, Brad Garret, Bernadette Peters, Rupert Friend e Keir O'Donnell.