Zoe Kravitz sulla cancellazione della serie High Fidelity: 'È stato un grosso errore'

Mentre manca pochissimo all'uscita del film The Batman, in cui interpreterà la nuova iterazione cinematografica di Catwoman, Zoe Kravitz è tornata a parlare della brusca cancellazione di High Fidelity, la serie tratta dal romanzo di Nick Hornby e dall'omonimo film di Stephen Frears con John Cusack. Lo show fu cancellato da Hulu dopo una stagione.

Nel corso di una recente intervista concessa a Elle, nella quale la vediamo anche protagonista di una copertina mozzafiato, Zoe Kravitz è tornata a parlare della cancellazione di High Fidelity dopo appena una stagione, specificando come secondo sia stata una mossa semplicemente sbagliata da parte del distributore: "Loro [Hulu] non hanno capito cosa fosse quello show e cosa era in grado di fare. La quantità enorme di lettere, messaggi privati ricevuta, la gente per strada, e le donne che ci assomigliavano, ovvero che amavano quello show, significava davvero qualcosa per loro. È stato un grosso errore".

Ancor prima della messa in streaming della sua unica stagione, High Fidelity passò da Disney Plus a Hulu, sottolineando in questo modo che i temi affrontati dallo show avrebbero avuto un contenuto più adulto rispetto alla media dei prodotti Disney (in Italia non era ancora presente l'etichetta Star, quindi lo show non fu accessibile fino all'arrivo di quest'altra parte del servizio).

High Fidelity è stata scritta da Veronica West e Sarah Kucserka e prodotta da Midnight Radio e ABC Signature. Lo show è composto da dieci episodi che raccontano la storia tratta dal romanzo di Hornby da un punto di vista femminile. Zoe Kravitz era la protagonista nel ruolo che nel film del 2000 fu di John Cusack - che recentemente ha partecipato al thriller Distorted con Christina Ricci. Kravitz è una ragazza appassionata di musica e proprietaria di un negozio di dischi, ossessionata dalla cultura pop.

Di seguito la copertina di Elle con Zoe Kravitz. Recentemente, Warner ha diffuso un nuovo spot di The Batman incentrato su Catwoman.