High School Musical 3, la posta in gioco non è mai stata così alta nel trailer della serie

"What time is it? Summertime!" lo dicevano i Wildcats nel secondo film di High School Musical, e lo cantano anche i protagonisti di High School Musical: The Musical: The Series nel trailer della terza stagione dello show Disney+.

È tempo d'estate anche nel mondo di High School Musical: The Musical: The Series, che con la sua terza stagione ci porta al campo estivo Camp Shallow Lake, dove i dell'East High metteranno in scena una versione teatrale di Frozen, come annuncia una delle guest star dei nuovi episodi, l'attore di High School Musical Corbin Bleu.

Bleu sarà soltanto una delle aggiunte al cast di High School Musical: The Musical: The Series 3 che, come vediamo anche dal trailer, potrà contare anche sulla presenza della star di Modern Family Jesse Tyler Ferguson (che interpreterà un amico di famiglia di Nini) e la cantante JoJo Siwa (che sarà Madison, una ex-frequentatrice del Camp Shallow Lake). In più, come annunciato in precedenza, avremo anche Meg Donnelly di Zombies, una dei consulenti del Campo, e Jason Earles di Hanna Montana.

Sul piano musicale, nella terza stagione dello show (che non sarà l'ultima, dato che High School Musical: The Musical: The Series è stato già rinnovato per una quarta stagione) non vi saranno solo brani dal successo animato Disney che verrà portato in scena, ma anche dei film di High School Musical e da un altro popolare titolo anni 2000, tra l'altro perfettamente a tema: Camp Rock.

E per i ragazzi dell'East High la posta in gioco non è mai stata così alta come nei nuovi episodi in arrivo su Disney+ a partire dal 27 luglio.