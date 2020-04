High School Musical, il cast si riunisce per lo speciale The Disney Family Singalong

I fan di High School Musical saranno felici di sapere che ci sarà una reunion del cast in occasione dello speciale The Disney Family Singalong, che andrà in onda su ABC il 16 aprile. Intervistato da Deadline, il regista Kenny Ortega ha confermato la presenza degli attori e ha spiegato che è stato ben lieto di partecipare all'iniziativa.

"Mi ha dato uno scopo per alzarmi ogni mattina. Mi sento davvero bene ad avere l'opportunità di fare qualcosa del genere, è una buona medicina", ha spiegato Ortega, riferendosi a questi giorni difficili di pandemia.



Nel corso della trasmissione, il cast dell'apprezzato musical si esibirà con We’re All In This Together. Gli attori che parteciperanno sono Vanessa Hudgens, Ashley Tisdale, Corbin Bleu, Monique Coleman e Lucas Grabee. Ma non manca un'ulteriore sorpresa, dato che l'aggiunta dell'ultimo minuto è Zac Efron, il quale manderà un messaggio ai fan. Purtroppo c'erano stati dei problemi nel contattarlo, ma quando ciò è stato possibile, Efron non si è fatto pregare per garantire in qualche modo la sua presenza.

The Disney Family Singalong sarà condotto da Ryan Seacrest e vedrà la partecipazione di numerosi artisti, tra i quali segnaliamo Christina Aguilera, Michael Bublé, Kristin Chenoweth, Auliʻi Cravalho, Amber Riley, John Stamos, Ariana Grande, Demi Lovato, Alan Menken, Elle Fanning, Josh Groban, Darren Criss, Tori Kelly.

Ricordiamo che il franchise è stato rilanciato su Disney+ con una nuova serie e se volete saperne di più vi invitiamo a leggere le nostre prime impressioni su High School Musical: The Musical: The Series. Circa il nuovo servizio di streaming della casa di Topolino, invece, vi segnaliamo le serie animate ispirati ai classici Disney presenti nel catalogo.