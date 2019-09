High School Musical compie 13 anni e si prepara ad accogliere la serie targata Disney+

Il 30 settembre 2006 andava per la prima volta in onda nel nostro paese High School Musical, primo capitolo della saga musical targata Disney Channel che ha lanciato le carriere di Zac Efron e Vanessa Hudgens a Hollywood.

Proseguito nel 2007 e 2008 con un secondo e terzo capitolo, High School Musical al suo debutto negli Stati Uniti è stato visto da oltre 17 milioni di spettatori e ha confermato il successo del regista Kenny Ortega - riconosciuto come Disney Legend nel D23 Expo dello scorso agosto - dopo Hocus Pocus.

Proprio in occasione del D23, La Casa di Topolino ha aperto l'evento con numero musicale performato dal cast ufficiale della nuova serie tv del franchise intitolata High School Musical: The Musical: The Series. Lo show sarà una sorta di mockumentary in cui un gruppo di studenti della East High, la scuola dove fu girato il film originale, si troverà alle prese con un adattamento teatrale del film Disney.

Composta da 10 episodi, la serie debutterà il 12 novembre insieme al lancio di Disney+ (la cui data di uscita in Italia non è ancora stata annunciata). Il cast dello show sarà composto da Olivia Rodrigo, Joshua Bassett, Matt Cornett, Sofia Wylie, Julia Lester, Dara Reneé, Frankie A. Rodriguez, Kate Reinders, Mark St. Cyr e Larry Saperstein.

Qui potete trovare il trailer di High School Musical: The Musical: The Series.