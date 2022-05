High School Musical: Disney+ rinnova la serie per una quarta stagione!

Dopo la notizia rinnovo per una terza stagione, che arriverà entro il 2022, Disney+ non perde tempo, e annuncia che la serie di High School Musical tornerà sui nostri schermi con una quarta stagione!

A dare la news è stato proprio lo streamer con un post su Twitter, in cui ha semplicemente scritto di aver confermato lo show per una stagione 4. "Questa serie continua a offrire il meglio in termini di dramma, umorismo e cuore", ha affermato in una dichiarazione Ayo Davis, Presidente della Disney Branded Television. "La visione e l'interpretazione di Tim Federle di questa IP legacy continuano ad evolversi stagione dopo stagione e non vediamo l'ora di scoprire cosa c'è in serbo per i Wildcats".

E sembra che di sfide ce ne saranno molte. Lo show si ritrova infatti di fronte a una produzione ad alto rischio di Frozen e a una docu-serie "piena di dramma" in lavorazione, dovendo dunque dimostrare ancora una volta il suo valore, e di avere qualcosa da dire.

High School Musical inizialmente non ha convinto a pieno, in particolare la critica, ma ha poi trovato la sua dimensione e il suo pubblico, registrando numeri notevoli. "Questa serie è stata un'avventura epica sin dall'inizio e sono oltremodo grato che possiamo continuare a fare musica, raccontare queste storie e portare sui vostri schermi queste star eccezionali", ha detto il creatore e produttore esecutivo Tim Federle.



Intanto, mentre gli addetti ai lavori pensano alla stagione 4, noi attendiamo la terza, in arrivo in anteprima su Disney+ questa estate.