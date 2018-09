High School Musical: ecco i primi dettagli sulla serie tv!

Deadline ha svelato i primi dettagli riguardanti la serie tv di High School Musical, basata sui celebri film che hanno ottenuto grande successo nell'ultimo decennio. Lo show tv si chiamerà High School Musical: The Musical ed è in lavorazione in previsione del debutto sul servizio streaming della Disney, previsto nel 2019.

High School Musical: The Musical sarà composta da dieci episodi ed è descritta come uno show in stile mockumentary che segue un gruppo di studenti di East High che improvvisano una performance di High School Musical per la produzione teatrale invernale, con le trame si svilupperanno poi anche al di fuori del palcoscenico.

Ogni episodio includerà nuove canzoni e nuove interpretazioni delle iconiche canzoni dei film. Tali informazioni sono state diffuse perché è iniziato il casting per i ruoli vacanti. Possiamo così dare un'occhiata alle descrizioni dei personaggi principali:



- Ricky: descritto come il giullare della classe, ha una media che stenta ad arrivare alla sufficienza. Si avvicina al progetto teatrale con l'unico scopo di riconquistare la sua ex, Nini.

- Nini: ha deciso di lasciare Ricky dopo essere tornata dal campo estivo, decisa a dedicare le proprie attenzioni a cose che ritiene più importanti. Descritta come una 'farfalla di ferro', Nini è fedele alle sue due mamme, è una studentessa modello e vorrebbe diventare una cantante. I suoi programmi preferiti sono American Idol e The Voice.

- E.J.: figlio di due facoltosi avvocati, è il nuovo ragazzo di Nini. All'apparenza sicuro di sé, E.J. mostra grandi fragilità appena le situazioni sfuggono al suo controllo.

- Ashlyn: cugina di E.J., è tra i nuovi arrivi a scuola e grazie alla sua parlantina riesce a mascherare le sue insicurezze. Attiva politicamente è devota adoratrice di Sara Bareilles. Investe tempo ed energie in cose molto spirituali.

- Big Red: migliore amico di Ricky, è descritto come 'cugino spirituale di Bill e Ted'. Devastato dalla rottura fra Ricky e Nini, è segretamente interessato a Nini fin dalle scuole medie ma è sempre stato frenato dall'amicizia con Ricky. Si unisce al progetto teatrale per star vicino a Nini.



- Gina: semi-professionista, Gina non comprende perché non è la protagonista del musical. Egocentrica come la madre, che ama i riflettori più di sé stessa. Non essere la protagonista dello show le fa mettere in discussione il suo talento.



- Vikram: aspirante coreografa, pensa già da tempo al discorso che farà ai Tony Awards. Terrorizzata dal fallimento, vede l'insegnante di recitazione più come una sua pari grado, tanto da mangiare con lei nel suo ufficio.



- Miss Jen: è l'insegnante di recitazione della East High e crede fermamente che i musical possano salvare delle vite. Torna nello Utah dopo aver lasciato New York in circostanze misteriose. Quando il consiglio scolastico non le concede il budget richiesto convince Vikram a lanciare una campagna Kickstarter.

Il primo film del franchise di High School Musical andò in onda nel 2006 su Disney Channel e lanciò le carriere di Zac Efron, Vanessa Hudgens e Ashley Tisdale, regalandogli successo in tutto il mondo. L'ultimo film, High School Musical 3: Senior Year, uscì nelle sale nel 2008.

Tim Federle e Oliver Goldstick saranno i produttori esecutivi dello show, con la regista Julie Ashton che si occuperà del casting.