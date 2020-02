High School Musical La Serie: Disney pubblica il trailer ufficiale in italiano

Disney ha pubblicato il trailer ufficiale in italiano di High School Musical La Serie, show tv in programma su Disney+ e basato sull'omonimo franchise cinematografico con protagonisti Zac Efron e Vanessa Hudgens. La serie originale è pronta per divertire gli spettatori della nuova piattaforma streaming dal prossimo 24 marzo.

La connessione tra i film e la serie tv sarà il personaggio di Miss Jenn (Kate Reinders), pronta ad iniziare un percorso lavorativo in un liceo con la mansione d'insegnante di recitazione e decisa a mettere in piedi uno spettacolo musicale.

La trama di High School Musical La Serie inizierà con le audizioni finalizzate a trovare il cast per lo show musicale in programma nella scuola.



Il progetto di High School Musical La Serie è stato sviluppato da Tim Federle, in collaborazione con Oliver Goldstick. Entrambi hanno lavorato agli script dei dieci episodi che compongono la prima stagione dello show, anche se Goldstick ha partecipato soltanto ai primi due copioni.

La trama dello show vede protagonista Ricky, impegnato a riconquistare il cuore dell'ex fidanzata, Nini, ora impegnata con il suo nuovo amore, E.J.

Intorno ai protagonisti della serie gravitano diversi personaggi come Kourtney, la migliore amica di Nini, l'aspirante cantante Ashlyn, il giovane studente coreografo Carlos, il miglior amico di Ricky e l'insegnante, il signor Mazzara, sorta di nemesi di Miss Jenn, per nulla propenso ad alimentare lo studio dell'arte all'interno della scuola.

La serie porterà in scena anche La bella e la bestia mentre a quanto pare la seconda stagione di High School Musical sarà molto diversa dal film.