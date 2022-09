High School Musical: i membri originali del cast entrano nel cast della serie Disney Plus!

Mentre è in corso a Salt Lake City la produzione della quarta stagione di High School Musical: The Musical: La Serie, la serie tv di Disney Plus basata sul famoso film musicale, la piattaforma ha confermato che alcuni volti noti faranno ritorno alla East High.

I membri originali del cast di High School Musical Corbin Bleu, Monique Coleman, Lucas Grabeel, Bart Johnson, Alyson Reed e Kaycee Stroh torneranno dove per loro tutto è cominciato. Inoltre, al cast di questa stagione si uniscono anche Kylie Cantrall, Matthew Sato, Caitlin Reilly e Vasthy Mompoint come guest star.

Nella quarta stagione della serie di successo, creata da Tim Federle che è anche l’executive producer, ci saranno canzoni del franchise High School Musical e musiche originali. Dopo un’estate epica a Camp Shallow Lake, i Wildcats tornano alla East High dove preparano la produzione teatrale di "High School Musical 3: Senior Year". Ma i piani vengono sconvolti quando il preside Gutierrez annuncia che Disney ha deciso di girare il tanto atteso film "High School Musical 4: The Reunion" proprio nel loro amato liceo. Corbin Bleu, Monique Coleman, Lucas Grabeel, Bart Johnson, Alyson Reed e Kaycee Stroh interpreteranno se stessi, riprendendo i loro ruoli in High School Musical rispettivamente come Chad Danforth, Taylor McKessie, Ryan Evans, Coach Jack Bolton, Ms. Darbus e Martha Cox e non mancheranno anche le comparse dei Wildcats. In aggiunta, Kylie Cantrall avrà il ruolo della star dei social media Dani, Matthew Sato quello dell’attore di sitcom Mack, Caitlin Reilly quello della regista di film indipendenti Quinn e Vasthy Mompoint quello della coreografa Krystal.

Le tre stagioni di High School Musical: The Musical: La Serie, vincitrice del GLAAD Media Award, sono attualmente disponibili su Disney+. Per altri contenuti guardate il trailer di High School Musical 3.