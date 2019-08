High School Musical: nuovi scatti e dettagli dalla serie di Disney+

High School Musical: The Musical: The Series (non stiamo scherzando, è questo il titolo) debutterà sulla piattaforma streaming Disney+ il il giorno del lancio della stessa, il 12 novembre. Ma ecco che iniziano a girare le prime immagini e dei nuovi dettagli sulla serie.

What time is it? High School Musical Time.

Anzi, di un musical su High School Musical.

Meglio ancora, di una serie sul musical di High School Musical.

Questo gioco metanarrativo è in realtà esattamente ciò che dobbiamo aspettarci dal nuovo show di Disney+, High School Musical: The Musical: The Series, di cui oggi possiamo vedere le prime immagini, che trovate nei tweet e nel link fonte in calce alla notizia.

Stando a quanto condiviso da People, "Ricky (Joshua Bassett) è uno skater carismatico che partecipa ai provini per il musical nel tentativo di riconquistare la sua ex ragazza, Nini (Olivia Rodrigo), nonostante lei abbia un nuovo ragazzo, E.J. (Matt Cornett). E E.J. ha persino indosso la divisa da pallacanestro di Troy Bolton! Ma Ricky ha la sua chitarra... e possibilmente il ruolo da protagonista assieme a Nini?"

Già da questa breve descrizione, e dalle foto diffuse, possiamo evincere che al centro dello show ci sarà un triangolo amoroso, che probabilmente influenzerà e sarà influenzato a sua volta dal musical.

"Il teatro a scuola è un modo per trovare la propria tribù. Non vedo l'ora che il mondo veda la nuova ed estremamente talentuosa tribù di High School Musical: The Musical: The Series" ha dichiarato Tim Federle, creatore e showrunner della serie.

E voi, che ne pensate? Fateci sapere nei commenti.