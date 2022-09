High School Musical: i protagonisti dei film appariranno nello show? Parla lo showrunner

L'ottima terza stagione di High School Musical - La Serie, ha proiettato tutti verso un futuro che si prospetta positivo. In molti si pongono però la stessa domanda sin dall'inizio dello show: i membri del cast dei film si riuniranno in questo prodotto? Il momento potrebbe finalmente arrivare.

Il rinnovo della serie di High School Musical per una quarta stagione è arrivato ormai qualche mese fa, e i fan possono dirsi tranquilli di un ritorno. Ma non solo. Come sappiamo, nella terza stagione è apparso Corbin Bleu, che nei film originali interpretava Chad. Adesso, alcuni post sui social media di Zac Efron e Vanessa Hudgens e le parole dello showrunner Tim Federle, farebbero ben sperare.

"Corbin si è divertito talmente tanto in questa stagione, mi ha detto 'Se mai vorrai che torni, sappi che è stato così divertente'", ha raccontato Federle a TVLine. "Dunque questo mi ha portato a pensare: 'E se i nostri ragazzi tornassero a scuola e dovessero essere comparse in un film?' Il nostro show è così assurdamente meta, che un giorno si trasformerà in Inception. Siamo davvero eccitati [all'idea]".

Un concetto, quello espresso dallo showrunner, che è stato rafforzato dai post di Efron e Hudgens, in cui gli attori mostravano l'East High dei film. Ma, secondo Federle, quello non deve essere preso come un segnale. "La considererò un'incredibile coincidenza, ma ci piacerebbe riavere Zac, Vanessa e tutti loro, quindi stiamo lavorando attivamente su questo in questo momento", ha dichiarato Federle.

E voi, cosa ne pensereste di un ritorno dei membri della saga cinematografica nella serie di High School Musical?