High School Musical, si rifa Frozen nel trailer della stagione 3! Da oggi su Disney+

In queste ore la piattaforma di streaming on demand Disney Plus ha pubblicato il poster e il trailer della terza stagione della serie vincitrice dei GLAAD Media e dei Kids Choice Award, High School Musical: The Musical: La Serie, che debutta oggi sulla piattaforma.

L’attore vincitore del Tony Award Jesse Tyler Ferguson (Modern Family) e JoJo Siwah, inserita nella lista delle 100 persone più influenti del TIME Magazine, compariranno come guest star. Jesse Tyler Ferguson interpreterà “Marvin”, un vecchio amico di famiglia del personaggio di Olivia Rodrigo “Nini”. JoJo Siwa interpreterà “Madison”, un’ex allieva di Camp Shallow Lake.

La terza stagione di High School Musical The Musical La Serie è ambientata a Camp Shallow Lake, un campo estivo in California, dove i Wildcats e i loro compagni vivranno un’estate indimenticabile all’insegna del romanticismo, delle notti senza coprifuoco e della vita all’aria aperta. Con una produzione di Frozen all’orizzonte e una “docuserie” piena di drammi sul dietro le quinte, i Wildcats cercheranno di dimostrare chi è il “migliore sulla neve”.

Oltre a Ferguson e Siwa, la terza stagione vede protagonisti Joshua Bassett (Ricky), Sofia Wylie (Gina), Matt Cornett (E.J.), Julia Lester (Ashlyn), Dara Reneé (Kourtney), Frankie Rodriguez (Carlos), Saylor Bell Curda (Maddox) e Adrian Lyles (Jet). In questa stagione sono presenti anche le guest star ricorrenti Corbin Bleu (nei panni di se stesso), Meg Donnelly (Val), Jason Earles (Dewey Wood), Kate Reinders (Miss Jenn), Aria Brooks (Alex), Liamani Segura (Emmy), Ben Stillwell (Channing) e Olivia Rodrigo (Nini), oltre alle guest star Olivia Rose Keegan (Lily), Larry Saperstein (Big Red) e Joe Serafini (Seb).

Ricordiamo a tutti i fan che la prima e la seconda stagione di High School Musical: The Musical: La Serie sono attualmente disponibili su Disney+. La serie è stata recentemente rinnovata per una quarta stagione.