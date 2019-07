High School Musical: rivelata la data di uscita della serie targata Disney+

L'account ufficiale di High School Musical ha annunciato ufficialmente la fine delle riprese di High School Musica: The Musical: The Series, lo show che debutterà direttamente sull'atteso servizio streaming Disney+.

Come potete vedere nel post in calce alla notizia, il quale ci offre anche un nuovo sguardo al cast della serie, la Casa di Topolino ne ha anche rivelato la data di uscita ufficiale: lo show debutterà il prossimo 12 novembre in occasione del lancio di Disney+.

La saga che ha lanciato le carriere di Zac Efron e Vanessa Hudgens farà il suo debutto in formato televisivo con una serie di 10 episodi che seguirà un gruppo di stupendi dell'East High che organizzano il loro primo spettacolo musicale.

Girara in stile mockumentary, la serie vedrà come protagonista Joshua Bassett nei panni di Ricki, un giovane ragazzo che partecipa ai provini di uno spettacolo scolastico basato su High School Musical per riconquistare la sua ex ragazza Nini.

Il primo film di High School Musical è andato in onda nel 2006 su Disney Channel e grazie al suo grande successo ha dato vita ai sequel High School Musical 2 e High School Musical 3: Senior Year, usciti rispettivamente nel 2007 e nel 2008. Qui trovate tutti i dettagli sui personaggi dello show di High School Musical.