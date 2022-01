High School Musical La Serie, 5 attori che arrivano da Disney Channel si uniscono al cast

Qualche tempo fa la Disney ha rinnovato la serie di High School Musical per una terza stagione. Lo show ha adesso iniziato la produzione del prossimo capitolo a Los Angeles dove, al cast originale, si sono uniti cinque attori che già potremmo conoscere...

Si tratta, infatti, di volti provenienti da Disney Channel, che i fan di vecchia data potrebbero riconoscere. Tra i nuovi arrivi della serie creata e prodotta da Tim Federle ci sono infatti Corbin Bleu, noto proprio per aver interpretato Chad nell'originale trilogia di High School Musical e Jason Earles che viene da Hannah Montana. Ma non è finita qui, perché si aggiungeranno al cast anche Meg Donnelly, nota per il franchise di Zombie, e Adrian Lyles e Saylor Bell, che con Disney Channel hanno già lavorato in I Didn't Do It.

Secondo quel che sappiamo Adrian Lyles sarà Jet, il misterioso nuovo arrivato di Camp Shallow Lake, mentre Saylor Bell vestirà i panni di Maddox, un "tecnico" arguto che segue sempre le regole. Bleu, ovviamente, interpreterà se stesso, icona di HSM, mentre Meg Donnelly sarà Val, una studentessa universitaria consulente in formazione che dovrà coreografare la produzione estiva. Infine ci sarà Jason Earles nel ruolo di Dewey Wood, il vero ribelle dell'esperienza.

Nella terza stagione i protagonisti si troveranno a Camp Shallow Lake, dove metteranno in scena il musical di Frozen, di cui dunque sentiremo le musiche. Oltre a queste ultime, nei nuovi episodi ci saranno anche brani da Camp Rock e High School Musical.

Cosa ne pensate delle nuove aggiunte? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto noi vi ricordiamo cosa ne abbiamo pensato della prima stagione di High School Musical: La Serie!