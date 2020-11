High School Musical, primo sguardo all'Holiday Special e stagione 2 della serie Disney+

Disney+ ha diffuso in rete le prime immagini ufficiali dell'Holiday Special di High School Musical: The Musical: The Series, in arrivo sulla piattaforma streaming il prossimo 11 dcembre.

Stando ad Entertainment Weekly, che ha svelato anche un primo sguardo alla stagione 2 (potete trovare tutte le foto in calce all'articolo), lo speciale natalizio avrà una durata di 45 minuti e vedrà il cast alle prese con le loro canzoni preferite di Natale, Hanukkah e Capodanno insieme ai ricordi delle loro vacanze d'infanzia, le storie dei regali migliori e più imbarazzanti che hanno ricevuto, tradizioni familiari, foto e buoni propositi per l'anno nuovo.

Tim Ferdle, showrunner della serie Disney+, ha svelato alcuni retroscena sulle riprese in tempi di pandemia: "Voglio che il pubblico possa rifugiarsi in questa allegria natalizia, invece di pensare troppo a come è stata girate la serie in questo periodo senza precedenti. Avevamo quattro troupe diverse in altrettante città. Sofia Wylia si svegliava alle 4 del mattino e girava nel deserto dell'Arizona durante un'ondata di caldo, e io nel mentre stavo dirigendo le riprese tramite un altoparlante collegato ad un microfono sul set. La cosa divertente è che abbiamo girato la parte della Bachelor House di Los Angeles a Malibu, perché abbiamo cercato di capire fin dall'inizio quali luoghi erano disponibili. Mi fa molto ridere perché fa tutto parte della famiglia di ABC."

La soundtrack dell'Holiday Special sarà disponibile su tutte le principali piattaforme musicali dal prossimo 20 novembre. Per altri approfondimenti, vi rimandiamo alla nostra recensione di High School Musical: The Musical: The Series.