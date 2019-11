High School Musical, lo showrunner della serie di Disney+ sulla fedeltà al franchise

High School Musical: The Musical: The Series, la serie di Disney+ ambientata nel mondo di High School Musical, non è un reboot/remake/re... niente. È una nuova storia tutta da scoprire, parola del suo showrunner, Tim Federle.

"Ho costantemente in mente i fan del film, di cui prometto di non stare cercando di rovinare l'infanzia. Ogni episodio contiene degli easter egg, dei richiami e dei riferimenti all'originale, che si tratti di un semplice oggetto di scena o di un membro del cast originale - che posso confermarvi accadrà, ma non posso dirvi chi sarà o quando! -. Ma è un nuovo cast, e voglio raccontare delle storie che sono completamente al di fuori dell'universo di High School Musical, e che coinvolgeranno il pubblico in modi del tutto nuovi".



Ma non solo i fan di lunga data potranno godere appieno della serie: "Ho anche pensato di investire in questo nuovo gruppo di persone che non ha mai seguito i film" rivela Federle, gruppo a cui appartiene lui stesso "Non sono cresciuto con queste pellicole; ero al di fuori della demografica. La mia generazione è quella di Grease e de La Piccola Bottega degli Orrori".



E nonostante i nuovi personaggi, la nuova storia, e il nuovo pubblico, sia Disney che Federle volevano rendere giustizia al franchise, e nel rispetto di tutti coloro che hanno lavorato e amato i film originali, hanno atteso il progetto giusto da portare sullo schermo. "Gary Marsh, che è a capo di Disney Channel, è da quando è uscito il terzo film che continua a pensarci su, guardando e riguardando il progetto. [HSM] È uno dei Disney Channel Original Movies più amati, e malgrado la voglia di reinventare il franchise, c'era anche parecchia esitazione nel timore di realizzare qualcosa che fosse solo volto al guadagno" motivo per cui si è aspettato fino ad oggi, rassicura Federle. E il rinnovo di High School Musical: The Musical: The Series per una seconda stagione gioca certo a suo favore.



High School Musical: The Musical: The Series debutterà su Disney+ al lancio della piattaforma, il 12 novembre (nonostante il primo episodio di HSMTMTS sia già stato trasmesso anche in chiaro), con nuovi episodi ogni venerdì.