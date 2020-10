High School Musical: The Musical: The Series, arriva l'Holiday Special della serie Disney+

Lo scorso anno ha debuttato su Disney+ High School Musical: The Musical: The Series, la serie tv ispirata ai popolari film Disney con Zac Efron, Vanessa Hudgens e Ashley Tisdale. Quest'anno, in attesa della seconda dello show, avremo anche un Holiday Special.

Il prossimo dicembre arriverà infatti sulla piattaforma streaming Disney uno speciale che vedrà riunirsi diversi attori del cast (Olivia Rodrigo, Joshua Bassett, Matt Cornett, Julia Lester, Dara Reneé, Frankie Rodriguez, Sofia Wylie, Mark St. Cyr Larry Saperstein, Joe Serafini, e Kate Reinders) per celebrare le festività in pieno stile Disney e High School Musical.

Non solo musica, grazie alle numerose cover, ai medley e le reinterpretazioni dei classici più amati e delle hit più popolari a tema natalizio (e Hannukah!), ma anche racconti e aneddoti da parte del cast riguardo alle loro tradizioni festive, i più bei regali, i ricordi a cui sono maggiormente legati, e li vedremo condividere con noi i loro propositi per il nuovo anno.

Non mancheranno poi una piccola preview dalla seconda stagione di High School Musical: The Musical: The Series, e la versione acustica di un brano inedito scritto da Joshua Bassett per i nuovi episodi.

"Le festività ci ricordano l'importanza universale della famiglia e deinostri cari" ha affermato Tim Federle, ideatore e showrunner della serie e regista e produttore dello speciale "Il cast di High School Musical: The Musical: The Series è una famiglia a modo suo, e siamo entusiasti di avere l'opportunità di condividere le nostre tradizioni e la nostra musica con i nostri spettatori".

L'album dello speciale, High School Musical: The Musical: The Holiday Special: The Soundtrack, sarà disponibile sui maggiori servizi e le più note piattaforme streaming a partire dal 20 novembre, mentre lo High School Musical: The Musical: The Holiday Special arriverà su Disney+ l'11 dicembre.