High School Musical: The Musical: The Series debutterà anche su altri canali

Fan di High School Musical, poi non dite che Disney non vi pensa. Precedentemente al lancio della piattaforma streaming Disney+, su cui verrà trasmessa la serie, anche i canali televisivi ABC, Freeform e Disney Channel manderanno in onda il primo episodio di High School Musical: The Musical: The Series.

A quanto pare, i Wildcats e i loro compagni torneranno prima del previsto.

La saga musicale che ha accompagnato una generazione di pre-adolescenti (e non solo), High School Musical, con protagonisti, tra gli altri, Zac Efron, Vanessa Hudgens e Ashley Tisdale, avrà ora un sequel sotto forma di serie tv.

Ma questa è ormai notizia vecchia, come lo è il fatto che lo show sarà incentrato su un gruppo di studenti che metterà su uno spettacolo scolastico basato su High School Musical, e che andrà in onda su Disney+, il nuovo servizio di streaming della Casa di Topolino, che verrà lanciato il prossimo 12 novembre internazionalmente (nei paesi dove è già stato annunciato).

La vera notizia sta nel fatto che, almeno in America, sarà possibile vedere il primo episodio della serie già dalla sera dell'8 novembre, su ben tre canali televisivi di proprietà Disney: ABC, Freeform e Disney Channel.

High School Musical: The Musical: The Series andrà in onda alle 8 di sera (E.T.), e verrà poi reso disponibile su Disney+ una volta attiva la piattaforma.