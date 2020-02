High School Musical: The Musical: The Series porterà in scena La Bella e La Bestia

La seconda stagione di High School Musical: The Musical: The Series ha bisogno di un nuovo spettacolo da organizzare. Ma se non sarà Cats (fortunatamente), cosa potranno mai portare in scena? Ma PAROLA DA BOLDARELa Bella e La Bestia, ovvio.

Tim Federle ci aveva anticipato che a breve avremmo saputo qualcosa in più sullo spettacolo fulcro della seconda stagione della serie tv di Disney+ ispirata alla saga di High School Musical, e così è stato.

"Tutto questo affetto e supporto per la prima stagione è stato incredibilmente elettrizzato, e sono entusiasta del fatto che i Wildcats porteranno in scena La Bella e La Bestia nella seconda stagione. È stato uno dei primi spettacoli di Broadway che abbia visto, quando avevo 14 anni, e ha tutte le metafore che si addicono perfettamente all'esperienza del liceo: Le persone mi giudicano per il mio aspetto? Cos'è il vero amore? Riuscirò ad avere il futuro dei mie sogni? E, probabilmente l'aspetto più importante, ci sono delle forchette danzanti" ha annunciato Federle.

Intanto, lo show sembra aver riscosso successo sia con il pubblico che con i piani alti del network: "Siamo entusiasti dei piani di Tim Federle per la nuova stagione. Continua a stupirci e a sorprenderci cin le storie e le relazioni che sta creando per questo cast di così gran talento. La seconda stagione avrà ancora più humor, cuore e musica, tutti elementi che hanno reso la prima stagione di HSMTMTS una delle più gradite di Disney+" ha dichiarato Ricky Strauss, Presidente della sezione Content & Marketing di Disney+.

Non ci resta che attendere la messa in scena del celebre musical... E vedere come faranno a far ballare posate e bicchieri a ritmo di Disney+!