High School Musical: The Musical: The Series rinnovato ancora prima del debutto

What time is it? Tempo per una seconda stagione! La serie tv di Disney+, High School Musical: The Musical: The Series, è stata già rinnovata dalla piattaforma streaming.

Nonostante non sia ancora andato in onda neanche un episodio, la serie sequel del fenomeno teen anni 2000, High School Musical, ha già assicurata una seconda stagione.

Il debutto dello show realizzato per il servizio streaming Disney+ è programmato per il 12 novembre, lo stesso giorno del lancio della piattaforma negli Stati Uniti e in diversi altri paesi, con una speciale anteprima del pilot che andrà in onda l'8 novembre su tre canali di proprietà di Walt Disney Company (ABC, Freeform, Disney Channel).

"Siamo incredibilmente entusiasti di poter portare il prossimo capitolo di High School Musical: The Musical: The Series su Disney+. Tim e il suo cast pieno di talento ci hanno consegnato una prima stagione che è edificante, divertente, commovente e in cui diverse generazioni potranno rispecchiarsi. Siamo sicuri che il mondo, come noi, vorrà vedere ancora molto su questi personaggi, sulle incredibili canzoni e sui momenti di gioia [della serie]" ha dichiarato Ricky Strauss, President of Content and Marketing di Disney+.

Il secondo dei dieci episodi di High School Musical: The Musical: The Series andrà in onda il 15 novembre, mentre i restanti episodi verranno resi disponibili sulla piattaforma streaming ogni venerdì.