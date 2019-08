High School Musical: The Musical: The Series, ecco il primo trailer!

In seguito alla diffusione del primo poster, la Walt Disney Pictures ha pubblicato in rete il primo full trailer ufficiale della nuova serie tv High School Musical: The Musical: The Series.

Potete visionare il full trailer comodamente all'interno di questa notizia.

Il D23 si è aperto proprio con il cast ufficiale del serial che ha eseguito dei balli e canzoni dal vivo della serie tv. Nel cast Joshua Bassett, Olivia Rodrigo, Matt Cornett, Sofia Wylie, Julia Lester, Larry Saperstein, Dara Reneé, Frankie A. Rodriguez, Kate Reinders e Mark St. Cyr.

La serie tv non è un remake del celebre film originale Disney Channel di anni fa, bensì un mix tra un mockumentary ed un musical adolescenziale. High School Musical: The Musical: The Series segue un gruppo di studenti della vera East High, scuola dove fu girato il film originale, che si troveranno alle prese con il mettere in scena un adattamento teatrale della pellicola Disney. Tra prove, balli e canzoni, la serie seguirà anche gli amori del gruppo di adolescenti, i loro litigi e problemi.

Composta da 10 episodi e ideata da Tim Federle, la serie debutterà al lancio della piattaforma digitale Disney+ in USA questo 12 novembre.