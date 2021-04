High School Musical: The Series 2, è guerra tra spettacoli nel nuovo trailer

Disney ha finalmente diffuso un primo trailer per la seconda stagione di High School Musical: The Musical: The Series, che ci catapulta direttamente nella rivalità tra East High e North High.

Pronti a tornare sul palco?

L'East High lo è di sicuro, soprattutto ora che c'è di mezzo il primo posto ai Menkies, gli Alan Menken Awards for Excellence in High School Musical Theater. Non che sapessero nemmeno che avrebbero partecipato...

Ma quando Miss Jenn (Kate Reinders) incontra per caso il suo ex-compagno di classe Zacky Roy (interpretato da Derek Hough) che le comunica di essere a capo dello spettacolo del North High, La Sirenetta, e puntano all'oro... La competizione si accende.

È così che si arriva alla decisione di portare in scena La Bella e La Bestia, com'era stato già ampiamente anticipato dallo showrunner della serie Tim Federle. E mentre i ragazzi si preparano a stracciare la concorrenza, Ricky (Joshua Bassett) e Nini (Olivia Rodrigo) dovranno fare i conti con le difficoltà delle relazioni a distanza. E, ovviamente, la nuova arrivata Lily (interpretata da Olivia Rose Keegan) non si tratterrà dal mettersi in mezzo.

Insomma, si preannuncia sicuramente una seconda stagione molto intensa quella di High School Musical: The Musical: The Series, e noi non vediamo l'ora di vederla. Voi invece?