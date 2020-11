High School Musical: The Series: The Holiday Special ecco il trailer pieno di divertimento

High School Musical: The Musical: The Series ci delizierà con il suo speciale per le vacanze di Natale questo dicembre e un nuovo trailer ci permette di dare uno sguardo alla gioia e la festa che verrà dalla serie Disney+.

Lo speciale prevede 13 performance (tutte disponibili anche su High School Musical: The Musical: The Holiday Special: The Soundtrack), per lo più di classici natalizi con un paio di sorprese.

La star Joshua Bassett ha scritto la sua canzone natalizia, The Perfect Gift, che ascolteremo nello speciale.



Puoi ascoltare frammenti delle canzoni nel trailer, che presenta anche il cast che promette "risate, uno o due cappelli di Babbo Natale e un sacco di musica". Inoltre, quale membro del cast è molto probabilmente nella lista dei cattivi di Babbo Natale? Tutti sembrano essere d'accordo su un particolare protagonista.



La serie segue un gruppo di studenti delle scuole superiori nella versione "reale" della East High, che hanno messo in scena una produzione teatrale del Disney Channel Original Movie High School Musical. Lo speciale delle vacanze però non riguarda i personaggi coinvolti, ma gli attori, mescolando nuovi numeri musicali con uno sguardo dietro le quinte.



I successi natalizi dello speciale includono "This Christmas", "Feliz Navidad", "The Hanukkah Medley", "Last Christmas", "White Christmas", "Little Saint Nick", "Believe", "What Are You Doing New Year's Eve, "" River "," That's Christmas to Me "e" Christmas (Baby Please Come Home)". La colonna sonora sarà disponibile il 20 novembre.



La seconda stagione di High School Musical: The Musical: The Series vedrà i personaggi mettere in scena una produzione di La Bella e la Bestia. Chissà se questo comporterà un cambio al titolo della serie, ma lo scopriremo solo quando debutterà su Disney+.

Il cast include Olivia Rodrigo, Matt Cornett, Sofia Wylie, Larry Saperstein, Julia Lester, Dara Reneé, Frankie Rodriguez, Joe Serafini, Mark St. Cyr e Kate Reinders.

High School Musical: The Musical: The Holiday Special arriva venerdì 11 dicembre su Disney+.

Leggete la nostra recensione della prima stagione di High School Musical: The Musical: The Series e date un'occhiata alle prime immagini rilasciate dello speciale natalizio.