High School Musical: i tre film originali sono il Grease delle nuove generazioni?

Il creatore e il cast della serie tv di Disney+ High School Musical: The Musical: The Series non hanno dubbi: High School Musical ha un potere generazionale, un po' come Grease e Footlose per le generazioni precedenti.

Ma di che potere si sta parlando? Ma di quello di unire grazie ai musical, e di far apprezzare il genere ai più giovani, naturalmente.

In un'intervista con Il Messaggero, sia il creatore e showrunner della serie Tim Federle, che i giovani protagonisti dello show, Joshua Bassett e Olivia Rodrigo, raccontano l'importanza che ha avuto High School Musical per i millennial, di quella che potrebbe avere High School Musical: The Musical: The Series sulla Generazione Z.

"Sono cresciuto con Footloose e Grease, quindi High School Musical non ha avuto lo stesso impatto sulla mia generazione, ma sono grato che ci sia stato [per le generazioni successive]" ha affermato Tim Federle "Sono da sempre appassionato di Broadway, e quando vai a vedere un revival, la cosa più emozionante è avere l'opportunità di assistere a numeri e canzoni familiari, ma interpretate in maniera completamente diversa da dei nuovi attori. E con High School Musical, che non ha dietro di sé 50 anni, ma solo 15, non volevo che Josh e Olivia riproducessero la storia originale nei minimi dettagli, e che partisse il paragone con Zac e Vanessa. Ho pensato che sarebbe stato molto più interessante se li avessero ricordati in un qualche modo, ma al tempo stesso portando avanti una nuova storia".

Intanto, Josh (Ricky) e Olivia (Nini) si divertono sul set a suonare, cantare, scambiarsi idee, e a dar vita e prender parte a un ambiente creativo del tutto stimolante "È come se fossi al liceo, questi sono i miei amici. [...] Quando sono sul set mi sento accettata, amata. Sono persone davvero fantastiche".

La prima stagione di High Scool Musical: The Musical: The Series è attualmente disponibile su Disney+.