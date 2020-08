High Score da D&D alla next gen: nuovi, entusiasmanti trailer per la docu-serie Netflix

Che siate cresciuti con i primissimi videogame degli anni '80 o che abbiate iniziato a videogiocare solo negli ultimi anni poco importa: la passione per i videogame accomuna da anni intere generazioni e, sempre più decisa conquistare quest'altra frontiera, Netflix ci accompagna per mano in uno speciale viaggio nella storia dei videogiochi.

La mini-serie High Score, di cui è disponibile da stamani il primo episodio (poiché sarà distribuita a più riprese e non un'unica volta) parte infatti dagli albori del dell'industria videoludica, addirittura prima di Pac-Man e ci mostrerà come quest'ultima si è evoluta negli anni, dando vita e forma alle più sfrenate fantasie di sceneggiatori ed artisti visionari.

Ecco la sinossi ufficiale della docu-serie Netflix:

"Attraverso l'ingegno e la pura forza di volontà, i pionieri del computer e gli artisti visionari di tutto il mondo hanno dato vita ai mondi iconici di Space Invaders, Final Fantasy, Street Fighter II, Mortal Kombat, Sonic the Hedgehog e oltre. Senza regole o tabelle di marcia, i giocatori e gli innovatori si sono spinti oltre i limiti delle monete da raccogliere, dei rivali da sconfiggere e delle vite da recuperare. Questa è la storia delle menti brillanti che si nascondono dietro i pixel e di come la loro ineguagliabile innovazione abbia costruito un'industria multimiliardaria e nata quasi per caso".

Come ci mostrano le anteprime nei player i alto e in calce, la serie toccherà ogni genere, anno e avventura mai realizzata per PC e per console e posto d'onore non poteva che spettare a Dungeons & Dragons, capostipite delle moderne avventure immaginative. Fateci sapere nei commenti se avete già visto il primo episodio, se vi è piaciuto e continuate a seguirci in attesa della nostra recensione di High Score!