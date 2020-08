High Score, tutti i videogiochi citati nella sigla animata della docuserie Netflix

Da qualche giorno è disponibile su Netflix High Score>, nuova docuserie narrata da Charles Martinet (la voce di Super Mario) che racconta le origini del medium videoludico tra gli anni '80 e '90.

Ogni episodio della serie si apre con una bellissima ed evocativa sigla animata che mostra alcuni dei titoli che hanno segnato la storia del videogioco, dagli arcade di Pong e Donkey Kong a Mortal Kombat, passando per Super Mario Bros, Space Invaders, The Legend of Zelda e Doom, ma siete riusciti ad individuarli tutti?

Grazie a Screen Rant, di seguito potete trovare la lista di tutti i videogiochi citati nella sigla:

Pong

Donkey Kong

Breakout

Arkanoid

Kirby's Adventure

Super Mario Bros.

Final Fantasy

Space Invaders

Galaxian e il sequel Galaga

X-Wing

Sonic The Hedgehog

Pac-Man e Ms. Pc-Man

Out Run

Wolfenstein

Doom

Asteroids

Bust-A-Move

Tempest

Marble Madness

The Legend of Zelda

Missile Command

Street Fighter

Mortal Kombat

Eravate riusciti ad individuarli tutti? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo, per altri approfondimenti, vi rimandiamo alla nostra recensione di High Score.

Composta da 6 episodi con una durata media che varia tra i 30 e i 40 minuti, la serie ripercorre le tappe principali che hanno segnato la crescita dell'industria videoludica partendo dagli albori, addirittura prima di Pac-Man, e ci mostrandocome quest'ultima si è evoluta negli anni, dando vita e forma alle più sfrenate fantasie di sceneggiatori ed artisti visionari.