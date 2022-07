Highfire, Nicolas Cage sarà un drago alcolizzato nella nuova serie tv Paramount+

Nicolas Cage è in un nuovo momento d'oro e sta per apparire sul piccolo schermo nelle vesti di un drago alcolizzato con Highfire, una serie già annunciata nel 2020 per Amazon Prime Video e passata poi nelle fila di Paramount+, servizio prossimo al debutto italiano.

Insomma, una nuova produzione sui generis per l'attore che stavolta, presterà la sua voce a questa creatura mitologica un tempo assai potente e poi decaduta in disgrazia, tanto da vivere in una baracca sulla Honey Island Swamp in Louisiana, tra una bevuta di vodka e l'altra.

Highfire è tratta dal romanzo di Eoin Colfer, e racconterà la parabola discendente di Lord Highfire, un tempo drago dalla grande influenza che ora, trascorre un'esistenza da alcolista appassionato di Flashdance e che si trovà a fare i conti con un 15enne piantagrane di nome Squib, in fuga dalla polizia per aver collaborato con la mafia locale.

Highfire, secondo i soliti ben informati sui fatti, sarà una commistione fra True Detective ed Elliott, il drago invisibile, pellicola Disney del 1977 e fonderà diversi generi, fra i quali thriller, commedia, e fantasy, senza dimenticare un tocco realismo magico. L'adattamento Paramount+ di Highfire sarà firmato da Davey Holmes, già creatore dello show Get Shorty per Epix. Nicolas Cage è anche annoverato fra i produttori esecutivi dello show stesso.

Insomma, dopo anni trascorsi da emarginato da Hollywood, Nicolas Cage è pronto a riprendersi il posto alla ribalta che gli spetta.