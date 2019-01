Hightown: James Badge Dale protagonista del nuovo drama targato Starz

James Badge Dale, noto ai fan per i suoi ruoli in The Departed e World War Z, è stato ingaggiato per vestire i panni del protagonista di Hightown, nuova serie televisiva che andrà in onda sull'emittente americana Starz.

Hightown racconterà il traffico di droga a Cape Cod, ma l'apparente tranquillità della cittadina sarà sconvolta dal ritrovamento di un cadavere sulla spiaggia da parte dell'irriverente Jackie Quinones (Monica Raymund), ufficiale della National Marine Fisheries Service. Quest'ultima è determinata a dare un suo contributo alla risoluzione dell'omicidio, ma la polizia non la vuole neanche lontanamente impegnata sul caso.

Dale interpreterà il detective Ray Abruzzo, poliziotto del Massachusetts assegnato all'unità anti droga di Cape Cod. Nel corso dello show avrà diversi alterchi con Jackie, in particolar modo sui metodi di conduzione dell'indagine.

A scrivere e produrre Hightown ci penseranno Rebecca Cutter (Gotham) ed il veterano delle serie crime Jerry Bruckheimer, di recente impegnato anche con L.A.'s Finest, spinoff televisivo di Bad Boys. Le riprese del drama avranno luogo a marzo ma, per il momento, non si hanno dettagli sulla finestra di lancio su Starz.