Hijack, Idris Elba annuncia la fine della collaborazione con AppleTv+

Dopo il lancio del thriller psicologico Hijack, Idris Elba ha annunciato ufficialmente la fine della sua collaborazione con AppleTv+ sviluppata con la sua casa di produzione Green Door Pictures. L'accordo tra le due parti era stato ultimato a luglio 2020.

"Gli affari a prima vista si basano molto sulla prima impressione", ha detto l'attore. “Stai cercando di capire cosa puoi fare in un determinato progetto. Onestamente, lavorare con George e gli altri ha richiesto ben due anni e mezzo e non puoi fermarti, non a questo punto. Chissà cosa verrà dopo, ma sono molto orgoglioso dei frutti di questo accordo” ha raccontato l'attore, parlando del lavoro fatto per la realizzazione di Hijack.

Mentre è stata finalizzata la data d'uscita di Hijack, l'attore durante la conferenza stampa che si è svolta a Londra, ha presentato la serie. La realizzazione degli episodi ha impiegato circa 120 giorni di riprese a causa delle scene action che sono state girate in uno spazio molto ristretto e affollato. Hijack racconta la storia di un dirottamento aereo e di come il protagonista, interpretato da Idris Elba, tenta di salvare tutti i passeggeri. "[Le scene di combattimento] sono state coreografate all'interno dello spazio", ha aggiunto. “Non è facile manovrare quando hai paura di essere colpito e non vuoi che un aereo precipiti. Tutta questa roba faceva parte del design e dell'azione" ha concluso.

Il primo trailer di Hijack vede Idris Elba intento a salvare 200 persone da un volo dirottato. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!