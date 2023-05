Hijack, prime foto e data d'uscita per la nuova serie Apple TV+ di e con Idris Elba

Apple TV+ ha rilasciato le prime immagini di Hijack, una nuova serie thriller in sette episodi interpretata e prodotta esecutivamente dal vincitore del SAG Award e candidato all'Emmy Award Idris Elba.

Creata da George Kay (Lupin, Criminal) e Jim Field Smith (Criminal, Truth Seekers), rispettivamente primo sceneggiatore e secondo regista principale della serie, Hijack farà il suo debutto mondiale con i primi due episodi mercoledì 28 giugno su Apple TV+: nel cast, oltre ad Idris Elba, anche dal vincitore dell'Emmy Award e del NAACP Image Award Archie Panjabi, star di The Good Wife, Snowpiercer e Blindspot.

Narrato in tempo reale, Hijack è un thriller ad alta tensione che segue il viaggio di un aereo dirottato verso Londra per un volo di sette ore, con le autorità di terra che tentano disperatamente di trovare una soluzione. Idris Elba interpreta Sam Nelson, un abile negoziatore che deve usare tutta la sua astuzia per cercare di salvare la vita dei passeggeri, ma la strategia ad alto rischio che vuole utilizzare potrebbe essere la sua rovina. Archie Panjabi interpreta Zahra Gahfoor, un agente dell'antiterrorismo che si trova a terra quando l'aereo viene dirottato e diventa egli stesso parte delle indagini. Oltre a Elba e Panjabi, la serie è interpretata anche da Christine Adams, Max Beesley, Eve Myles, Neil Maskell, Jasper Britton, Harry Michell, Aimee Kelly, Mohamed Elsandel e Ben Miles.

