Hijack, la serie di Idris Elba tornerà con la stagione 2 su Apple TV+

Hijack avrà la sua seconda stagione: l'annuncio del team di Apple TV+ conferma che lo show, nato come una mini serie, ha ricevuto un successo tanto caloroso da portare gli studios a un rinnovo. In un clima di incertezza che vede sempre più serie TV cancellate dopo appena una stagione, la decisione della produzione marcia controcorrente.

Idris Elba tornerà a vestire dunque i panni del negoziatore aziendale Sam Nelson nella seconda stagione di Hijack che Elba auspicava da tempo malgrado si trattasse di una serie autoconclusiva di sette episodi che, con le giuste svolte narrative potrebbe trasformarsi in un altro show vincente per Apple TV+: "Sono rimasto sbalordito dalla travolgente risposta del pubblico dopo la prima stagione - ha detto Elba che è anche produttore esecutivo dello show - La nuova avventura di Sam Nelson è top secret!". Idris Elba ha conquistato lo streaming con Hijack e il futuro della serie TV thriller è molto luminoso!

La prima stagione di Hijack ha visto Sam Nelson sfruttare le proprio abilità per sventare un attacco terroristico su un aereo. Dunque con molta probabilità le vicende del negoziatore aziendale potrebbero svolgersi sulla terra ferma con un cast del tutto nuovo e alcuni ritorni come Christine Adams nei panni dell'ex moglie di Nelson Marsha e Jude Cudjoe come il figlio Kai.

L'annuncio del rinnovo di Hijack per una seconda stagione è fresco fresco e potrebbe volerci almeno un anno per il debutto dei nuovi episodi su Apple TV+.