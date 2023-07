Hijack, ci sarà una Stagione 2 della serie Apple TV+? Risponde Idris Elba

Hijack è la nuova serie ad alta tensione che vede protagonista Idris Elba costretto a sventare un dirottamento aereo nel corso degli episodi usando tutto il suo sangue freddo. Nonostante sia stata. concepita come una miniserie, l'attore si è comunque detto aperto a un ritorno nel personaggio, anche se ha parlato delle concrete possibilità di ciò.

Secondo quanto riportato da TVLine, Elba, star e produttore esecutivo della miniserie, ha spiegato che il fatto che il suo personaggio, Sam Nelson, "non sia un poliziotto, non sia un ex militare o una spia o qualcosa del genere", rende le possibilità più "limitate" per un possibile continuo. Tra l'altro, Elba ha concluso la collaborazione con Apple TV+.

"Si tratta di un ragazzo qualunque che torna a casa e si trova in una situazione incredibile. E la probabilità che un fulmine colpisca nello stesso punto è rara", ha continuato Elba. "Ci sono modi per riportare indietro Sam. Solo che non so ancora quali siano. Ma se il pubblico lo vorrà, allora faremo in modo che accada".

Oltre a Elba, Hijack è interpretato da Archie Panjabi, Christine Adams, Max Beesley, Eve Myles, Neil Maskell, Jasper Britton, Harry Michell, Aimée Kelly, Mohamed Elsandel e Ben Miles.

"Raccontato in tempo reale, Hijack è un thriller ad alta tensione che segue il viaggio di un aereo dirottato mentre si dirige verso Londra nel corso di un volo di sette ore, mentre le autorità a terra si affannano a cercare risposte", si legge nella sinossi ufficiale. "Elba interpreta Sam Nelson, un abile negoziatore nel mondo degli affari che deve farsi avanti e usare tutta la sua astuzia per cercare di salvare le vite dei passeggeri, ma la sua strategia ad alto rischio potrebbe essere la sua rovina. Panjabi interpreta il ruolo di Zahra Gahfoor, un'agente dell'antiterrorismo che si trova a terra quando l'aereo viene dirottato e che entra a far parte delle indagini".