Hilarie Burton: 'sono stata fortunata' a incontrare Jeffrey Dean Morgan

Dopo dieci anni di relazione è arrivato il momento del matrimonio di Jeffrey Dean Morgan e Hilarie Burton, convolati a nozze in una cerimonia privata svoltasi il 5 ottobre. Hilarie Burton ha parlato della cerimonia in un'intervista, in cui ha dichiarato anche di sentirsi "fortunata".

"È stata piccola, molto intima", ha raccontato l'attrice a Enterteinment Weekly. "Jeff si trovava in città per il Comic Con di New York. Ha partecipato a un panel al mattino e poi ci siamo sposati. Quando lo fai dopo dieci anni, non vuoi fare necessariamente qualcosa di troppo ricercato. È stato perfetto".

Tra gli invitati c'erano Norman Reedus di TWD, che ha tenuto un discorso prima della cerimonia, e Jensen Ackles, interprete di Dean Winchester in Supernatural, in cui è il figlio di John, ossia Jeffrey Dean Morgan. Ackles ha celebrato le nozze, per una specie di riconoscimento al fatto che è stato la persona che ha fatto incontrare i due neo sposi.



Parlando dei dieci anni di relazione, Hilarie Burton ha spiegato la sua formula per riuscirci: "Penso che devi trovare una persona con cui puoi essere sia il meglio che il peggio di te stesso. Si cambia tanto in 10 anni, 20 anni, 30 anni e così via, quindi è una scelta. Scegli di restare". L'attrice poi confessa: "sono stata fortunata perché ho incontrato qualcuno che è capace di crescere molto e poi è un ottimo padre e compagno".



Se per Morgan le cose nella vita sembrano procedere alla grande, lo stesso potrebbe dirsi per il suo Negan, il quale sta andando incontro al favore di buona parte dei fan, che per il momento hanno perdonato le sue azioni in The Walking Dead.