Hilary Duff ammette: 'È stato frustrante esser vista solo come Lizzie McGuire'

Quante volte abbiamo sentito parlare di attori rimasti intrappolati in questo o quel ruolo? Pensiamo ad esempio a un Daniel Radcliffe, che ha convissuto per anni con l'ombra di Harry Potter, ma anche ad Hilary Duff e a quella Lizzie McGuire che le ha portato tante gioie ma anche qualche problema non da nulla.

La serie Disney andata in onda dal 2001 al 2004 si era infatti trasformata nella più classica delle gabbie d'oro per McGuire: a raccontarlo è stata l'attrice stessa, che ha ammesso di essersi sentita decisamente frustrata dall'incapacità dell'industria cinematografica di immaginarla in un ruolo che non fosse quello di Lizzie.

"Sono decisamente passata attraverso grosse frustrazioni, tipo 'Perché non posso avere l'opportunità di interpretare qualcun altro?' Dai 21 ai 25 anni, prima di diventare mamma, c'è stata tanta frustrazione" ha raccontato Duff. L'attrice ha però fortunatamente superato quel periodo: "Ora sono in uno stato completamente diverso, essere madre e moglie non mi pesa più. Non credo più che la gente mi veda solo come Lizzie, ma anche quando succede lo apprezzo, perché è bello sapere che abbia avuto un'impatto così grande sulle loro vite".

Duff, intanto, ha recentemente risposto ai rumor su un crossover tra Lizzie McGuire e Hanna Montana; l'attrice si è poi detta ancora fiduciosa sul ritorno di Lizzie McGuire.