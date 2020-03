Hilary Duff attacca sui social i giovani irrispettosi delle regole per il Coronavirus

L'emergenza Coronavirus sta colpendo con forza diverse zone del mondo e negli ultimi giorni sono molte le nazioni che hanno introdotto delle misure restrittive. Tuttavia molte persone non sembrano comprendere la gravità della situazione e non rispettano le regole imposte dalle autorità, tra cui le limitazioni alle uscite e la distanza di sicurezza.

Su questo argomento è intervenuta con forza Hilary Duff con un video su Instagram:"A tutti voi giovani stronzi millennial che continuate ad uscire e festeggiare: ANDATE A CASA. Smettetela di uccidere gli anziani, per favore".

Hilary Duff ha pubblicato inoltre un'immagine sulla diffusione del Coronavirus negli Stati Uniti e la mancanza di test resi disponibili al pubblico per coloro che ne avevano e ne hanno bisogno.



Sebbene la produzione fosse stata precedentemente interrotta a causa di divergenze creative con il creatore, Hilary Duff non rinuncia al revival di Lizzie McGuire per Disney+. Un report del mese scorso ha confermato che Duff non ha alcuna intenzione di proseguire nella lavorazione dello show così com'è stato concepito.

Le sue dichiarazioni sembrano in linea con ciò che l'ex showrunner Terri Minsky aveva intenzione di fare con lo show, portando Lizzie McGuire e il resto dei personaggi ai giorni nostri.

Disney forse aveva in programma un reboot di Lizzie McGuire senza Hilary Duff; solo un'indiscrezione, nulla di confermato.

Hilary Duff ha chiesto alla Disney di spostare lo show su Hulu ma per il momento non ci sono novità in tal senso.