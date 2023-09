Hilary Duff compie 36 anni: 'A scuola un sacco di persone erano cattive con me'

Hilary Duff ha dovuto faticare un po' prima di arrivare a Lizzie McGuire: l'attrice di How I Met Your Father cominciò a tentare di trovare la sua strada nel mondo della recitazione quando era ancora una ragazzina, e prima di sfondare con la popolarissima serie Disney dovette sopportare un po' di fallimenti e di cattiverie.

Recentemente dettasi ottimista per un reboot di Lizzie McGuire, l'attrice e cantante, che oggi compie 36 anni, ha infatti ricordato come un bel po' di compagni di scuola furono cattivi con lei quando cominciò a fare i primi tentativi nel mondo del cinema in piena adolescenza.

"Cambiai scuola nel mezzo della seconda elementare, e fu difficile perché dovetti ambientarmi in una scuola nella quale non conoscevo nessuno. Poi mi feci degli amici, ma quando in California cominciai a recitare un po' di gente fu cattiva con me. Andavo a scuola e mi dicevano: 'Beh, non hai concluso ancora niente?', era imbarazzante. Semplicemente non capivano quanto fosse dura e che le cose non accadono dalla sera alla mattina" sono state le sue parole.

Ad anni di distanza possiamo dire senza timore di sbagliare che la nostra Hilary ha avuto modo di prendersi la sua rivincita, tra cinema, TV e musica: chissà che quei vecchi compagni di scuola non si siano pentiti delle loro parole!