Hilary Duff conferma il revival della serie Lizzie McGuire

L'era dei reboot e dei revival sta per colpire ancora, e dopo l'imminente film live-action di Kim Possible anche un'altra celebre serie di Disney Channel potrebbe tornare: stiamo parlando di Lizzie McGuire, con protagonista Hilary Duff.

E' stata proprio la Duff a confermare l'indiscrezione, dichiarando nel corso di una recente intervista di aver discusso la possibilità con la Disney.

"Ci sono state alcune conversazioni", ha detto la Duff ad Entertainment Tonight. "Ciò non vuol dire che si farà al cento per cento, ma c'è un forte entusiasmo intorno al progetto. Io, da parte mia, posso dire di amare tantissimo la serie originale. Penso che fosse una cosa davvero importante per le ragazze che si trovavano in quello specifico momento della loro vita, che è uno dei più importanti: se il revival trovasse il modo di essere ugualmente importante per le nuove generazioni, sarebbe fantastico."

Quando le è stato chiesto come sarebbe Lizzie al giorno d'oggi, la Duff ha rivelato che "ci sono state molte conversazioni anche su questo aspetto, soprattutto su questo aspetto. Non credo che sia una mamma, ancora, ma chissà ... forse sta per diventarlo."

Che ne pensate del progetto? Siete fan della serie originale? Fatecelo sapere nei commenti!