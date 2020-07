Hilary Duff ci crede ancora: 'Spero che la nuova serie su Lizzie McGuire si faccia'

La scorsa estate era stato annunciato un revival di Lizzie McGuire su Disney+, tutto sembrava pronto ma poi i lavori della serie si sono bruscamente interrotti anche per il licenziamento della showrunner. Nonostante tutto sia ancora fermo, Hilary Duff ancora spera di poter tornare sul set che l'ha resa famosa in tutto il mondo.

Intervenuta su Instagram l'attrice ha detto: "Parliamo ancora spesso della serie, almeno un paio di volte a settimana. Questo significa molto per me. Avevamo iniziato a girare, ma poi tutto si è bloccato, chiaramente non a causa della pandemia. Io continuo ad avere grandi speranze, prima o poi riprenderemo".

Hilary Duff aveva espresso il desiderio di trasformare Lizzie McGuire in una serie più matura, magari spostando lo show su Hulu nel tentativo di scoprire la nuova fase della vita della protagonista nel suo trasferimento a New York. I produttori avevano però storto il naso, volendo mantenere il tipico format per ragazzi andato in onda su Disney Channel.

Mossa dal desiderio di onorare il personaggio, la Duff ha aggiunto: "Io la responsabilità di renderle giustizia[Lizzie]. Dobbiamo onorare lei e i fan che con lei sono cresciuti. In un certo senso l'abbiamo messa in pausa ma, vogliamo riprenderla al più presto. Sono ottimista sul fatto che ciò avverrà."